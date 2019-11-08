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Генеральный директор Gap уходит в отставку 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Генеральный директор Gap уходит в отставку
Фото: Reuters
Генеральный директор американской сети по продаже одежды Gap Арт Пек уходит в отставку. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.
"Совет директоров Gap Inc. сегодня (7 ноября — прим. ТАСС) объявил, что председатель и генеральный директор Арт Пек покинет свою должность и совет", — говорится в заявлении. Пек работал в Gap на протяжении 15 лет.
Временно исполняющим его обязанности станет нынешний председатель совета директоров компании Роберт Фишер.
В заявлении также приводится информация о снижении продаж Gap по сравнению с прошлым годом, причиной которого, по словам руководства, стали "внешние факторы".
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Теги:
Компании , Роберт Фишер , ИТАР-ТАСС
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