«Почта России» сократит сроки доставки посылок

"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.

Изменения вступят в силу 15 ноября. С этого дня для большинства россиян время пребывания посылки в пути будет ограничено 48 часами. Точные контрольные сроки зависят от направления и варьируются от двух до восьми суток.

Время доставки из миллионников в населенные пункты с населением более 100 тысяч человек и в обратном направлении сократится до двух-трех дней. В некоторые города с населением более полумиллиона посылки будут приходить через один день.

Причиной стали крупные денежные вложения в инфраструктуру, пересмотр схемы маршрутов, а также сокращение сроков сортировки почтовых отправлений, отметил первый заместитель гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексей Скатин

По данным издания, программа развития АО "Почта России" до 2023 года предполагает инвестиции в размере 133 миллиардов рублей. Большая их часть придется на информационные технологии.