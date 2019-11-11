Центробанк упростит продажу пенсфондов и банков

Центральный банк России планирует расширить варианты продажи санируемых банков, негосударственных пенсфондов (НПФ) и страховых компаний. Продавать их будут по аналогии с НПФ, законопроект о санации которых вышел накануне.

Если закон будет принят, то НПФ можно будет продать на торгах. Если же торги не состоятся — то есть в наличии будет только один претендент — ЦБ вправе заключить с ним договор купли-продажи. НПФ может быть просто продан инвестору безо всякого конкурса, пишет «Коммерсант».

По такой же схеме предлагается продавать банки и страховые компании. Это позволит применить большую гибкость в условиях продажи. На данный момент банки, НПФ и страховые компании можно продать только проведением открытого аукциона.