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Центробанк упростит продажу пенсфондов и банков 

News.ru 3 часа назад
Центробанк упростит продажу пенсфондов и банков
Фото: globallookpress.com
Центральный банк России планирует расширить варианты продажи санируемых банков, негосударственных пенсфондов (НПФ) и страховых компаний. Продавать их будут по аналогии с НПФ, законопроект о санации которых вышел накануне.
Если закон будет принят, то НПФ можно будет продать на торгах. Если же торги не состоятся — то есть в наличии будет только один претендент — ЦБ вправе заключить с ним договор купли-продажи. НПФ может быть просто продан инвестору безо всякого конкурса, пишет «Коммерсант».
По такой же схеме предлагается продавать банки и страховые компании. Это позволит применить большую гибкость в условиях продажи. На данный момент банки, НПФ и страховые компании можно продать только проведением открытого аукциона.
Ранее News.ru сообщал, что в Госдуме рассмотрят поправку к проекту о гарантированном пенсионном плане, которая позволит потратить накопления в НПФ на жильё или образование. Поправка к проекту о гарантированном пенсионном плане предполагает, что люди получат свои накопления в собственность и распорядятся ими по типу материнского капитала.
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