В тупике: почему Киев и Москва не могут договориться по газу

Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик. Договор истекает к Новому году, а стороны до сих пор не нашли взаимопонимания. Новая трехсторонняя встреча по газу намечена на 19 ноября, Москва и Киев пока даже не подтвердили свое участие. «Газпром» не пойдет на заключение долгосрочного договора, а «Нафтогаз» не готов «прощать» долги.

Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик. Провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров Еврокомиссия предложила во вторник, 19 ноября. При этом, как сообщил ТАСС со ссылкой на европейский источник, знакомый с ситуацией, Москва и Киев пока не подтвердили свое участие в ней.

По словам собеседника агентства, даже если встреча состоится, то пока стороны не добились никакого прогресса по ключевому пункту переговоров — взаимной отмене исков и отказе от претензий. Тему не обсуждали ни на закрытых экспертных консультациях 8 ноября, ни при обмене письмами.

Договор о транзите российского газа заканчивается в конце этого года. Однако Москва и Киев по-прежнему далеки от согласования его условий.

Между тем его заключение важно для обоих стран. Более трети российского газа, экспортируемого в Европу, идет через Украину. Это обеспечивает Киев ценным транзитным доходом. Цена вопроса для Киева — $3 млрд годового дохода.

Игорь Юшков. Власть в Киеве придерживается конструктивной позиции и готова к заключению нового транзитного договора, а также вернуться к прямым закупкам газа из России, поскольку у них может сорваться отопительный сезон, отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Однако наличие в трехстороннем переговорном процессе по транзиту газа самого «Нафтогаза» тормозит весь процесс, считает эксперт. До конца года в отдельную компанию из-под руководства «Нафтогаза» будет выведен независимый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины, поэтому контракт будет подписываться с новым собственником трубы — но кто это, пока еще не известно. Какой смысл сейчас обсуждать вопросы с «Нафтогазом», если через месяц будет новая компания, описывает логику российской стороны Юшков.

При этом украинский «Нафтогаз» предлагает прокачку 90 млрд кубометров газа сроком на 15 лет с условием «качай или плати», напоминает Юшков. «Естественно, „Газпром“ не готов качать такие объемы даже с 1 января, потому что как минимум будет готова первая нитка „Турецкого поток