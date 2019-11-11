РЖД покидает один из основных руководителей

Первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин покидает свой пост. По его мнению, свою задачу в компании он выполнил.

Александр Мишарин курировал в РЖД международное направление. По его словам, сотрудничество с иностранными компаниями активно развивается. При этом замглавы компании отмечает, что не переходит на другую работу.

В ближайшее время я планирую заняться своим здоровьем, а уже потом определюсь с дальнейшей деятельностью, — цитирует Мишарина ТАСС.

Освобождение Мишарина от должности должно произойти 13 ноября на очередном заседании совета директоров компании.

Александр Мишарин пришёл в РЖД в декабре 2012 года, до 2017 года занимал пост первого вице-президента компании. Ранее был заместителем министра путей сообщения, начальником Свердловской железной дороги, трудился в Министерстве транспорта и аппарате правительства РФ . С 2009 по 2012 год находился на посту губернатора Свердловской области.

Ранее News.ru писал, что первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин и министр транспорта Демократической Республики Конго Мазенгу Муканзу подписали меморандум о сотрудничестве. Сумма возможного контракта между сторонами может составить $500 млн