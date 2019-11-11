Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.82
$
64.04
70.46
70.64
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
62.52
–0.11 Золото
1455.53
+0.47 РТС
1460.84
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
11.11
1.1038
–0.0062
28.10
1.1100
07.11
28.10
16.10

В Японии Microsoft повысила продуктивность труда на 40% при четырехдневной рабочей неделе 

ТАСС 1 час назад
В Microsoft рассказали о пользе «четырехдневки»
Фото: РИА Новости
Японский филиал американской корпорации Microsoft провел эксперимент с переходом на четырехдневную рабочую неделю. В ходе него выяснилось, что, несмотря на сокращение времени работы, производительность труда значительно вырастает. Об этом сообщает газета Asahi.
В августе этого года компания перевела около 2,3 тыc. своих сотрудников на новый график, при котором каждая пятница входила в счет оплачиваемого отпуска. Работников в течение того месяца также просили чаще общаться через онлайн-чаты в мессенджерах, а не устраивать личные встречи. В случае крайней необходимости переговоры предлагалось вести не более 30 минут и приглашать на них максимум пять человек.
По итогам эксперимента выяснилось, что рост объемов продаж на одного работника составил почти 40%. При этом потребление электроэнергии в офисе понизилось на 23%, а объем использования бумаги для печати и копирования сократился наполовину.
Согласно данным опроса, около 92% сотрудников положительно оценили переход на четырехдневную рабочую неделю и отметили общее снижение уровня стресса. Тем не менее, во время эксперимента не отмечалось количество сверхурочных, но в Microsoft уверяют, что никаких серьезных переработок за август зафиксировано не было.
Японский филиал не намерен вводить четырехдневную рабочую неделю на постоянной основе, но готов продолжать с ней экспериментировать.
По данным статистики, почасовая производительность труда в Японии составляет около $47. Этот показатель рассчитывается на основе данных ВВП и средней продолжительности трудового дня с учетом переработок. В результате она занимает лишь 20-ое из 36 мест среди стран Организации экономического сотрудничества и развития, что говорит о неэффективном распределении рабочего времени.
Вместе с тем, в последние годы правительство премьер-министра Синдзо Абэ старается уделять большое внимание проблемам переработок и стимулированию повышения уровня эффективности труда. Так, во многих госучреждениях и фирмах стали делать дни без сверхурочных, когда все должны покинуть свое рабочее место ровно с окончанием рабочего дня.
Видео дня. В России подорожали новостройки
ТАСС: последние новости
Первый заместитель генерального директора РЖД Мишарин покинет свой пост Первый заместитель генерального директора РЖД Мишарин покинет свой пост Депардье стал послом туристического бренда Узбекистана во Франции Депардье стал послом туристического бренда Узбекистана во Франции Новым руководителем российского подразделения "Ашан" стал Йоханнес Толай Новым руководителем российского подразделения "Ашан" стал Йоханнес Толай
Комментарии 
Теги:
Компании , Синдзо Абэ , ОЭСР , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Новой Москве исчезнут новостройки
В Новой Москве исчезнут новостройки
В Москве продали здание Минэкономразвития
В Москве продали здание Минэкономразвития
Названы причины роста тарифов мобильной связи
Названы причины роста тарифов мобильной связи
На Украине резко подорожал газ
На Украине резко подорожал газ 6
В Москве недосчитались приличных квартир
В Москве недосчитались приличных квартир
Видео
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
00:20
«Газпром» назвал условие сделки с Киевом
Экономика Компании
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение