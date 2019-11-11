«Газпром» призвали «показать свою Суджу»

"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа". Об этом компания написала на своей странице в Facebook.
В заявлении говорится, что российские коллеги предложили сначала провести проверку с 11 по 15 ноября, а потом резко изменили даты, не огласив новые.
"Не бойтесь нас, коллеги из Газпрома. Мы — надежное исполнение ваших обязательств перед вашими европейским клиентами", — говорится в посте.
Также к нему прикреплен хештег #ПокажиСвоюСуджу.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что неготовность пустить украинских экспертов выглядит очень подозрительно. Он добавил, что если проверка не состоится, то это станет сигналом для европейских потребителей о введении возможных "креативных акциях" с российской стороны.