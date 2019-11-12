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WeWork пытается переманить гендиректора T-Mobile 

Вести Экономика 28 минут назад
WeWork пытается переманить гендиректора T-Mobile
Фото: Reuters
Главный акционер компании, SoftBank, пытается сделать ее привлекательной для инвесторов после отмены IPO.
WeWork начал поиск нового исполнительного директора после ухода соучредителя Адама Неймана, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, с сентября компанию возглавляют сразу со-генеральные директора WeWork, Арти Минсон и Себастьян Ганнингем. Однако как сообщают собеседники Reuters, главный акционер стартапа, SoftBank стремится максимально перестроить его работу после сорвавшегося осенью этого года IPO.
По информации агентства, WeWork ведет переговоры с рядом потенциальных кандидатов на пост генерального директора. Как сообщает The Wall Street Journal, в их числе — гендиректор американского оператора беспроводной связи T-Mobile Джон Леджер. Правда, WeWork и T-Mobile отказались от комментариев по этому поводу.
Как отмечает Reuters, Леджер вряд ли ведущий кандидат на открытую в WeWork вакансию. Тут может присутствовать конфликт интересов, ведь Леджер стремится урегулировать с SoftBank вопрос по покупке T-Mobile и Sprint Corp за $26 млрд Как писали ранее «Вести. Экономика», руководство японского банка сомневается в успешной реализации сделки и в ближайшее время может объявить об отказе от покупки дочки Deutsche Telekom.
В прошлом месяце SoftBank потратил около $10 млрд на спасение WeWork от потенциального банкротства после срыва IPO, что также привело к уходу Адама Неймана.
SoftBank занялся масштабным реформированием компании. Банк уже назначил своего главного операционного директора, Марсело Клаура, исполнительным председателем материнской компании WeWork The We Company. При этом акционер настаивает на том, чтобы компания сконцентрировалась на своем основном бизнесе — субаренде офисов, отказавшись от второстепенных проектов, запущенных Нейманом, например, в образовательной сфере.
Как писали ранее «Вести. Экономика», реструктуризация уже коснулась «дочек» WeWork. Так Meetup, социальная сеть с различными мероприятиями для единомышленников в офлайне, уволит порядка четверти своих сотрудников на фоне реорганизации материнской компании.
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Теги:
Компании , Reuters
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