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«Нафтогаз» отверг предложение «Газпрома» об обнулении судебных претензий 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
«Нафтогаз» отверг предложение «Газпрома»
Фото: Р-Спорт
"Нафтогаз Украины" готов рассмотреть разные варианты по судам с "Газпромом", но не "обнуление" решения Стокгольмского арбитража, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Двадцать седьмого октября на трехсторонних консультациях по транзиту с участием Еврокомиссии представители России предложили пакетный вариант решения газовых проблем. В частности речь шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. В Киеве к этому отнеслись критически.
"Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Просто о нем (о решении стокгольмского арбитража. — Прим. ред.) забыть — не можем", — прокомментировал Витренко в интервью "Укринформ".
По его словам, то же самое касается нового иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов.
"Мы указываем на нарушение контракта со стороны "Газпрома". Если они нам конструктивно покажут, как они готовы эти нарушения ликвидировать, или как-то компенсировать нам соответствующие потери от этих нарушений, то мы готовы это рассмотреть", — добавил Витренко.
Пятого ноября "Нафтогаз" оценил все свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов, которые сложились из решения Стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.
При этом ранее Витренко отмечал, что в Киеве готовы снизить сумму исковых требований по второму пункту с 12 до двух миллиардов в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения доходов от него на текущем уровне.
Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров, однако пока безрезультатно.
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Комментарии4 
Теги:
Компании , Рынки , Экономика , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия , Антимонопольный комитет Украины , Укринформ
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