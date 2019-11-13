Alibaba получила одобрение на листинг от биржи Гонконга

Alibaba получила одобрение на листинг от Гонконгской фондовой биржи

Китайская интернет-компания Alibaba получила одобрение от фондовой биржи Гонконга на проведения листинга, в результате которого может привлечь до 15 миллиардов долларов, сообщили газете Financial Times два знакомых с ситуацией источника.

"Китайская компания по электронной торговле в среду начнёт недельное roadshow перед началом сбора заявок после того, как получила одобрение… от комитета фондовой биржи Гонконга по листингу", — сообщил один из источников.

Прайсинг, как ожидается, будет утверждён на 20 ноября, а торги акциями начнутся на неделе с 25 ноября, отметил источник.

Ранее в ноябре издание сообщило, что Alibaba может привлечь 10-15 миллиардов долларов в результате листинга в Гонконге, который может стать крупнейшим в этом году, хотя ранее была намерена выручить 20 миллиардов. Отмечалось, что объём привлечённых средств может значительно меняться в зависимости от рыночного настроения.

В августе в СМИ появились сообщения, что Alibaba отложила листинг на бирже Гонконга из-за протестов в городе, однако предполагалось, что в октябре компания может вернуться к этим планам. В июне СМИ сообщали, что Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на листинг на бирже Гонконга.

В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов после первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже.