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Производители коки потребовали возвращения Моралеса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Производители коки потребовали возвращения Моралеса
Фото: РИА Новости
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре — профсоюзной базе Эво Моралеса — отказались признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили «национальную мобилизацию», требуя возвращения Моралеса.
«Мы заявляем о национальной мобилизации против государственного переворота, совершенного в нашей стране, мы отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес и просим объединить усилия со всеми общественными организациями», — заявил вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес.
Его заявление прозвучало в эфире радио профсоюза Kausachun Coca, после того, как Аньес заняла пост, передает РИА «Новости».
Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
В ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. После победы оппозиции в Боливии начались аресты прежнего руководства страны. Целый ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Сам Моралес улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.
Президент США Дональд Трамп назвал отставку Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии». В Кремле выразили обеспокоенность событиями в Боливии.
Эксперт по Латинской Америке Владимир Травкин прокомментировал газете ВЗГЛЯД последствия кризиса в Боливии для интересов России.
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Теги:
Компании , Экономика , Дональд Трамп , Владимир Травкин , Эво Моралес , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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