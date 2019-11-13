К Калви подали иск на 8,8 млрд рублей

Банк «Восточный» подал иск к Майклу Калви и Evison holdings на 8,8 млрд рублей

Банк "Восточный" обратился в арбитражный суд Амурской области с исковым заявлением в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и Evison holdings limited (структура Baring Vostok). Сумма требований составляет 8,8 млрд рублей, соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было подано 13 ноября. Суть требований не уточняется.

6 ноября Арбитражный суд Амурской области назначил проведение судебно-оценочной экспертизы стоимости в рамках иска компании "Финвижн холдингс" к банку "Восточный" о признании недействительными решений совета директоров о допэмиссии.

"Финвижн холдингс" требует признать недействительным решение руководства "Восточного" о дополнительном выпуске 500 млрд акций стоимостью по 1 копейке за бумагу. 5 июня Арбитражный суд Амурской области по иску "Финвижн" наложил запрет на проведение допэмиссии акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить кол-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян , владевший "Юниаструм банком" , который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.