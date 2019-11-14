Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев
Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев
Экономика
Беглый глава "Рольфа" решил избавиться от бизнеса в РФ
Беглый глава "Рольфа" решил избавиться от бизнеса в РФ
Компании
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Экономика
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.01
$
64.24
70.41
70.63
Прогноз
18.11 – 25.11
$
63.65
70.42
Индексы и котировки Brent
63.00
+0.16 Золото
1472.11
+0.16 РТС
1436.98
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1017
–0.0133
30.10
1.1151
11.11
31.10
20.10

Глава «Газпрома» предупредил Европу о сюрпризах русской зимы 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Миллер предупредил Европу о сюрпризах русской зимы
Фото: РИА Новости
Глава "Газпрома" Алексей Миллер предупредил Европу, что предстоящая зима вряд ли будет "розовой". Однако компания готова к любым сюрпризам русской зимы.
Члены правления "Газпрома" обсудили работу компании предстоящей зимой. "Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой. Но это "в среднем по больнице", — сказал Миллер журналистам.
"А по факту погода любит преподносить сюрпризы, и за примерами далеко ходить не надо — русская зима в Европе в марте 2018 года всем запомнилась надолго. Впору было всем одеваться в тулупы. "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета", — добавил он.
Что касается подготовки производственных мощностей "Газпрома", Миллер отметил, что компания провела масштабные подготовительные работы и готова к пиковым нагрузкам.
В частности, компания повысила потенциальную максимальную суточную производительность российских ПХГ до нового рекордного уровня в истории отечественной газовой отрасли — 843,3 млн куб. м.
Создан необходимый оперативный резерв газа в ПХГ России — 72,232 млрд куб. м (с учетом хранилищ на территории Белоруссии и Армении — 73,4 млрд куб. м). В ПХГ на территории Европы "Газпром" закачает 11,4 млрд куб. м газа.
В результате холодной зимы 2018-2019 года "Газпром" нарастил поставки газа в Европу на 4% — до 201,9 млрд куб. м. Добыча компании при этом увеличилась на 5,4% — до 497,6 млрд куб. м.
Видео дня. Как мошенники воруют деньги с банковских карт
ТАСС: последние новости
Банк "Восточный" подал иск к Майклу Калви и Evison holdings на 8,8 млрд рублей Банк "Восточный" подал иск к Майклу Калви и Evison holdings на 8,8 млрд рублей Депардье стал послом туристического бренда Узбекистана во Франции Депардье стал послом туристического бренда Узбекистана во Франции "Нафтогаз" ожидает "первое решение" суда Швеции по жалобе "Газпрома" 27 ноября "Нафтогаз" ожидает "первое решение" суда Швеции по жалобе "Газпрома" 27 ноября
Комментарии 
Теги:
Компании , Алексей Миллер , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев
Германия и «Северный поток-2»: чему радуется Киев 1
Беглый глава «Рольфа» решил избавиться от бизнеса в РФ
Беглый глава «Рольфа» решил избавиться от бизнеса в РФ 8
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Путин рассказал о свободной конвертации рубля
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов
Конкуренция на рынке труда усилилась из-за мигрантов 1
Эксперт оценил новый способ мошенничества с картами
Эксперт оценил новый способ мошенничества с картами
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
00:43
Украина закрыла «Газпрому» доступ к деньгам из Европы
Компании Рынки
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение