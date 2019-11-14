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Беглый глава крупнейшего российского автодилера решил избавиться от бизнеса 

Ura.Ru 1 час назад
Беглый глава «Рольфа» решил избавиться от бизнеса в РФ
Фото: РИА Новости
Семья основателя и владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова намерена продать компанию. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
«Кипрская компания Delance Ltd, через которую контролируется «Рольф», сообщила о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса», — передает Forbes сообщение пресс-службы.
Эту информацию подтвердил и сам Петров.
Уголовное дело в отношении Петрова и нескольких руководителей компании было возбуждено в июне, пишет RT. Их обвиняют переводе иностранной валюты по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел на счета кипрской компании четыре миллиарда рублей.
В сентябре Петрова объявили в международный розыск, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда же Басманный суд Москвы получил ходатайство о заочном аресте владельца «Рольфа», который сейчас находится за рубежом.
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Теги:
Компании , Сергей Петров , Forbes
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