Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях, сообщает РБК. Они предлагают дать возможность гражданам самостоятельно заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать информацию о таких клиентах в бюро кредитных историй (БКИ). Идея обсуждается на многих площадках, в том числе с представителями регулятора, рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждения, и подтвердили представители двух крупных банков, двух бюро кредитных историй (БКИ) и пресс-служба ЦБ.

Сейчас возможность добровольного декларирования есть, но только для ограниченного круга кредитов. Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.