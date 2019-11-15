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Онлайн-ритейлер «Юлмарт» может перейти кредитору 

Прайм + ещё 1 1 час назад
«Юлмарт» может перейти кредитору
Фото: РИА Новости
Акционерный конфликт вокруг онлайн-ритейлера "Юлмарт" может завершиться его переходом в руки кредитора, владельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию ритейлера для инвесторов.
По данным издания, описанная в презентации схема подразумевает, что двое из совладельцев Ulmart Holding Ltd (UHL, материнская компания "Юлмарта") Дмитрий Костыгин и Август Мейер (совокупно контролируют 61,5% компании) приобретут долю третьего партнера — Михаила Васинкевича (38,5%), а затем сами выйдут из компании, чтобы "обеспечить новой управленческой команде возможность с чистого листа развивать проект".
"100% "Юлмарта" перейдут к владельцу и председателю совета директоров ПНТ Михаилу Скигину", — пишет издание.
В "Юлмарте" не подтвердили и не опровергли эту информацию.
"Переговоры с различными потенциальными инвесторами продолжаются, но имена и компании мы назвать не готовы", — сообщили изданию в пресс-службе компании.
Михаил Васинкевич и представитель Дмитрия Костыгина не ответили на вопросы газеты. Адвокат Скигина Климент Русакомский сообщил, что четких договоренностей пока нет.
Как пишет газета, после сделки "Юлмарту" потребуются внешние инвестиции в объеме девяти миллиардов рублей, из которых четыре миллиарда рублей пойдут в оборотный капитал, три миллиарда рублей — в "органический рост" и два миллиарда рублей — в маркетинг и рекламу. При этом не уточняется, на какую долю в компании может претендовать инвестор.
Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основные акционеры — Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Васинкевич. Конфликт между акционерами "Юлмарта" тянется с 2016 года, на его фоне компания столкнулась с претензиями кредиторов и потеряла лидерские позиции на российском рынке онлайн-ритейла. В отношении НАО "Юлмарт" в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 28 ноября.
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Теги:
Компании , Рынки , Михаил Скигин , Дмитрий Костыгин , Газета "Коммерсантъ"
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