Онлайн-ритейлер «Юлмарт» может перейти кредитору

Акционерный конфликт вокруг онлайн-ритейлера "Юлмарт" может завершиться его переходом в руки кредитора, владельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина , пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию ритейлера для инвесторов.

По данным издания, описанная в презентации схема подразумевает, что двое из совладельцев Ulmart Holding Ltd (UHL, материнская компания "Юлмарта") Дмитрий Костыгин и Август Мейер (совокупно контролируют 61,5% компании) приобретут долю третьего партнера — Михаила Васинкевича (38,5%), а затем сами выйдут из компании, чтобы "обеспечить новой управленческой команде возможность с чистого листа развивать проект".

"100% "Юлмарта" перейдут к владельцу и председателю совета директоров ПНТ Михаилу Скигину", — пишет издание.

В "Юлмарте" не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"Переговоры с различными потенциальными инвесторами продолжаются, но имена и компании мы назвать не готовы", — сообщили изданию в пресс-службе компании.

Михаил Васинкевич и представитель Дмитрия Костыгина не ответили на вопросы газеты. Адвокат Скигина Климент Русакомский сообщил, что четких договоренностей пока нет.

Как пишет газета, после сделки "Юлмарту" потребуются внешние инвестиции в объеме девяти миллиардов рублей, из которых четыре миллиарда рублей пойдут в оборотный капитал, три миллиарда рублей — в "органический рост" и два миллиарда рублей — в маркетинг и рекламу. При этом не уточняется, на какую долю в компании может претендовать инвестор.

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основные акционеры — Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Васинкевич. Конфликт между акционерами "Юлмарта" тянется с 2016 года, на его фоне компания столкнулась с претензиями кредиторов и потеряла лидерские позиции на российском рынке онлайн-ритейла. В отношении НАО "Юлмарт" в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, рассмотрение отчета временного управляющего назначено на 28 ноября.