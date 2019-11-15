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Зеленский подписал закон о выделении ГТС из «Нафтогаза» 

Вести.Ru + ещё 14 2 часа назад
Зеленский выделил ГТС из «Нафтогаза»
Фото: AP
Владимир Зеленский одобрил выделение газотранспортной системы страны из "Нафтогаза" и создание независимого оператора. Соответствующий закон подписан украинским президентом. До этого документ был принят Радой.
Об этом шаге лидера Украины в Facebook написала замглавы его офиса Юлия Ковалив, добавив, что анбандлинг говорит о готовности Киева работать по правилам энергозаконодательства Евросоюза. Новые контракты с поставщиками газа Украина рассчитывает заключать именно на их основе.
Ранее украинские власти обещали провести анбандлинг к началу 2020-го.
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Теги:
Компании , Экономика , Владимир Зеленский , Нафтогаз , ЕС
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