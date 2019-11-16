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Билл Гейтс вернул себе титул самого богатого человека Земли по версии Bloomberg 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Билл Гейтс вернул себе титул богатейшего человека Земли
Фото: Reuters
Предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, обогнав главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
В данный момент состояние Гейтса оценивается примерно в $110 млрд, в то время как Безоса — в $109. Замыкает тройку лидеров глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Оценочная стоимость его состояния — $103 млрд
Отмечается, что росту доходов Гейтса могло способствовать решение Министерства обороны США предоставить Microsoft 10-летний контракт на $10 млрд на услуги в области удаленных вычислений, хотя изначально считалось, что подряд получит Amazon. Акции компании Безоса после этого упали примерно на 2%.
Bloomberg Billionaires Index — ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg. Оно оценивает личные состояния бизнесменов по ряду показателей, в частности рыночным котировкам принадлежащих им активов.
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Теги:
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Amazon , Пентагон , Microsoft , Louis Vuitton , Bloomberg
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