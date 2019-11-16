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На сервере Росбанка произошёл сбой 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
В Росбанке произошел сбой
Фото: РИА Новости
Клиенты Росбанка могут испытывать трудности при переводе средств на счета других банков и при снятии наличных в банкоматах из-за сбоя на сервере, сообщили в колл-центре финансового учреждения.
«В пятницу вечером (15 ноября. — RT) был сбой, из-за чего не проходят операции по счетам. Изначально сбой устранили, но к утру субботы (16 ноября. — RT) ситуация не изменилась из-за ещё одного сбоя на сервере банка», — цитирует представителя банка Интерфакс.
По его словам, сбой затронул всех клиентов банка.
Ранее Сбербанк сообщил о сбое в работе своего мобильного приложения.
Эксперт в области информационной безопасности, учёный-криминалист Виталий Вехов в беседе с ФАН рассказал, как не стать жертвой нового вида мошенничества с банковскими картами на основе системы быстрых платежей с помощью смс-сообщений.
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Теги:
Компании , Росбанк , Сбербанк России
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