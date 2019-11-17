На Украине сняли ограничения на рост тарифов

Украинский кабмин отменил ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду, сообщило министерство энергетики и окружающей среды Украины.
Постановление от 26 июня 2019 года №560 признано «утратившим силу». Данное постановление устанавливало предельные тарифы на отопление и горячую воду.
В правительстве заявили, что эти ограничения противоречат требованиям МВФ, передает RT.
Утверждается, что отказаться от ограничений тарифов просила Ассоциация городов Украины.
В кабмине заверили, что такой шаг «обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона», исчезнет угроза «отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов», поскольку региональные бюджеты будут избавлены от дополнительных расходов.
Напомним, в сентябре в «Нафтогазе» предупредили, что ряд городов Украины зимой может остаться без отопления.