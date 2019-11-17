На Украине сняли ограничения на рост тарифов

Власти Украины сняли ограничения на рост тарифов на отопление

Постановление от 26 июня 2019 года №560 признано «утратившим силу». Данное постановление устанавливало предельные тарифы на отопление и горячую воду.

В правительстве заявили, что эти ограничения противоречат требованиям МВФ , передает RT.

Утверждается, что отказаться от ограничений тарифов просила Ассоциация городов Украины.

В кабмине заверили, что такой шаг «обеспечит устойчивое прохождение отопительного сезона», исчезнет угроза «отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов», поскольку региональные бюджеты будут избавлены от дополнительных расходов.