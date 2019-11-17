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Saudi Aramco назвала объем акций для продажи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Saudi Aramco назвала объем акций для продажи
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco разместит на национальной бирже 1,5% акций, заявила компания.
Диапазон цены размещения при IPO Saudi Aramco составит 8-8,5 долларов за акцию, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что для институциональных инвесторов подписка на IPO будет проходить 17 ноября — 4 декабря, для индивидуальных — 17–28 ноября. Окончательную цену обещано назвать 5 декабря.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации с низкими ценами на нефть, из-за которых в том числе было принято решение о продаже акций Saudi Aramco.
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Теги:
Компании , Рынки , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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