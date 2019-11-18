Выводить энергообъекты из эксплуатации будут по-новому 

Оценивать возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики собираются на рыночных условиях. Государственная Дума на одном из ближайших пленарных заседаний рассмотрит правительственный законопроект с поправками в Федеральный закон «Об электроэнергетике».
Сегодня нет эффективного механизма по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации, объясняют в кабмине. При выводе дорогостоящего объекта возникают вопросы, чем его замещать и как обеспечить бесперебойность энергоснабжения. Это снижает надёжность энергосистемы, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на потребителей.
Законопроект, который подготовили в Минэнерго, предусматривает рыночную процедуру оценки возможности эксплуатации объекта электроэнергетики, а также устанавливает порядок, по которому определяются перечень и реализация замещающих мероприятий и источников их финансирования.