Выводить энергообъекты из эксплуатации будут по-новому

Оценивать возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики собираются на рыночных условиях. Государственная Дума на одном из ближайших пленарных заседаний рассмотрит правительственный законопроект с поправками в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

Сегодня нет эффективного механизма по обеспечению вывода объекта электроэнергетики из эксплуатации, объясняют в кабмине. При выводе дорогостоящего объекта возникают вопросы, чем его замещать и как обеспечить бесперебойность энергоснабжения. Это снижает надёжность энергосистемы, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на потребителей.