У Газпрома появился новый конкурент в Европе

На мировом газовом рынке у России появился конкурент — скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент может обернуться проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий?

Уже скоро в Европе заработает конкурирующие с российскими газопроводами трубы — Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). По ним потечет азербайджанский газ в Турцию и три европейские страны — Грецию, Болгарию и Италию.

Первая фаза TANAP была завершена в прошлом году, по нему в Турцию поступило более 3 млрд кубометров газа. Открытие второй, окончательной фазы трубы планируется провести 30 ноября в турецкой Эдирне (на границе с Грецией). Сначала об этом сообщил РИА «Новости» источник на энергетическом рынке Азербайджана. Потом официальное меропрятия подтвердил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган отпразднуют полное завершение строительства газопровода TANAP. Теперь он полностью будет готов к старту поставок газа и на территорию ЕС . Однако собственно поставки азербайджанского газа на территорию Европы начнутся в следующем году, когда будет завершен и Трансадриатический газопровод (TAP), добавил источник. TAP пройдет по европейской территории через Грецию, Болгарию в Италию.

Пропускная способность «Южного газового коридора», куда входят TANAP и TAP, составляет 16 млрд кубометров газа в год. Из них 6 млрд кубов должно оседать в Турции, по 1 млрд кубов — в Греции и Болгарии, и еще 8 млрд кубов должны доходить до Италии. То есть Азербайджан в общей сложности может поставить в Европу пока максимум 10 млрд кубометров газа. Ресурсной базой называется газ с азербайджанского месторождения Шах Дениз на шельфе Каспийского моря.

Таким образом конкурент российского газа — азербайджанский газ — как никогда близок к появлению на европейском рынке. Когда это случится? Успеет ли азербайджанский газ прийти в Европу в январе-марте, когда возможна кризисная ситуация из-за неподписания Украиной и Россией транзитного контракта? Как в целом изменится европейский рынок газа с приходом азербайджанского топливо? Как сильно это может задеть заработок Газпрома в Европе?

Если транзита российского газа через Украину не будет, к чему все и идет, станет ли азербайджанское топливо спасителем для Европы?

По данным министерства энергетики Азербайджана, на конец октября работы по строительству TAP были выполнены почти на 90%. Это значит, что к 1 января 2020 года газопровод только будет построен, но газ по нему пустить еще не смогут, так как потребуется провести пуско-наладочные работы. Скорее всего, TAP заработает так же как и «Северный поток-2» — ближе к апрелю-маю 2020 года, то есть после окончания отопительного сезона.

«Итальянцам газ из Азербайджана вряд ли будет доступен в этот отопительный сезон. Азербайджанский газ может прийти в этот отопительный сезон только разве что в Болгарию и Грецию, куда по контракту запланированы поставки по 1 млрд кубометров газа», — считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом для Болгарии это не такое важное событие, так как она без каких-либо препятствий сможет получать российский газ по «Турецкому потоку». Дело в том, что с 1 января 2020 года Турция начнет получать российский газ напрямую по первой нитке «Турецкого потока». Тогда как сейчас часть газа идет транзитом через Украину и далее по Трансбалканскому газопроводу через Болгарию. Этот трубопровод опустеет после запуска «Турецкого потока». «В случае остановки транзита через Украину по этой трубе в реверсном направлении пойдет газ и в Болгарию, и в Румынию, и в Молдавию. Все потребности в российском газе, которые имеются у этих стран, буду удовлетворены через Трансбалканский газопровод в реверсном (обратном) направлении. Никаких проблем с закупкой нашего газа у них не будет», — говорит Юшков.

А вот ситуация с Грецией немного сложнее, так как Россия запитывала страну с севера. В худшем случае, если Газпром не сможет другими путями поставить все объемы, прописанные в контракте, то это будет означать срыв поставов и штраф. При этом сама Греция, скорее всего, пройдет отопительный сезон без дефицита газа, так как Газпром — не единственный поставщик газа, считает эксперт. У Греции есть возможность покупать сжиженный природный газ (СПГ), а также, вероятно, и азербайджанский газ.