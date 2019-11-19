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Песков разъяснил участие Кремля в реструктуризации «Яндекса» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Песков разъяснил роль Кремля в реструктуризации «Яндекса»
Фото: ТАСС
«Яндекс» не согласовывал, а только обсудил реформу структуры управления с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это одно другому не противоречит: обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству — это одно дело, согласовывать — это другое дело. И абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем чтобы получать «из первых рук» позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства», — передает слова Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что это не является каким-то «обусловленным согласованием».
«Скажем так, с соответствующими подразделениями», — заметил Песков, говоря о том, с кем именно представители «Яндекса» проводили в Кремле консультации.
Напомним, совет директоров «Яндекса» решил изменить структуру управления компании, внести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов. Эта структура получит часть управленческих функций.
Акции российской компании «Яндекс» на фоне новостей о реструктуризации подорожали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 8,3%, до 38,77 долларов за бумагу.
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Теги:
Компании , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , Яндекс , РИА Новости
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