Дерипаска обратился к США 

Российский бизнесмен обратился в Минфин США с прошением о снятии с него санкций, так как часть оснований для них уже не актуальна. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, сославшегося на имеющийся в его распоряжении меморандум, направленный представителями Олега Дерипаски в суд округа Колумбия 5 ноября, ходатайство о снятии с него санкций было подано олигархом 27 июня.
В своем ходатайстве бизнесмен просил Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пересмотреть решение о внесении его в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), так как он уже не владеет компанией «ЕвроСибЭнерго».
Однако в течение установленных законом 90 дней OFAC не ответила бизнесмену.
«Дерипаска полагает, что OFAC не намерено серьезно отнестись к его просьбе о пересмотре фактических оснований для санкций», — говорится в документе.
Олигарх призвал суд обязать OFAC вынести решение по его ходатайству и аннулировать санкции за причастность к «энергетическому сектору».
«Рамблер» писал, что Дерипаска попал под американские санкции 6 апреля 2018 года. В октябре 2018 года была заморожена его недвижимость в Нью-Йорке и Вашингтоне.