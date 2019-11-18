Дерипаска обратился к США

По данным издания, сославшегося на имеющийся в его распоряжении меморандум, направленный представителями Олега Дерипаски в суд округа Колумбия 5 ноября, ходатайство о снятии с него санкций было подано олигархом 27 июня.

В своем ходатайстве бизнесмен просил Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пересмотреть решение о внесении его в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), так как он уже не владеет компанией «ЕвроСибЭнерго»

Однако в течение установленных законом 90 дней OFAC не ответила бизнесмену.

«Дерипаска полагает, что OFAC не намерено серьезно отнестись к его просьбе о пересмотре фактических оснований для санкций», — говорится в документе.

Олигарх призвал суд обязать OFAC вынести решение по его ходатайству и аннулировать санкции за причастность к «энергетическому сектору».

«Рамблер» писал, что Дерипаска попал под американские санкции 6 апреля 2018 года. В октябре 2018 года была заморожена его недвижимость в Нью-Йорке и Вашингтоне.