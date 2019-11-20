Кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому

Более полувека Boeing 737 оставался самой продаваемой моделью в мире. И вот настал день, когда на пьедестале его сменила одна из моделей Airbus. На продажи американских самолетов повлияли две авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Насколько глубоким окажется пике, в которое свалился Boeing, и сможет ли российский авиапром отобрать какую-то долю теряемого американцами рынка?

Boeing 737 ушел с первой строчки рейтинга самых продаваемых в мире самолетов, в конце октября его обошел A320, выпускаемый консорциумом Airbus, написал во вторник РБК. Согласно отчетам, у Boeing по состоянию на конец октября было заказов на 15 136 самолетов семейства 737, а Airbus на тот же момент заключил контракты на 15 193 лайнеров семейства A320.

Напомним, последние 55 лет Boeing 737 являлся самым продаваемым самолетом в мире. В течение последних нескольких лет Airbus сокращал разрыв с Boeing по показателю продаж, особенно после того, как представил новейшую версию A320neo, выпуск которых начался раньше Boeing 737 MAX. Тем не менее на конец 2018 года Airbus A320 отставал по продажам от Boeing 737 более чем на 400 самолетов.

Уже в июле Boeing пожаловался на сокращение поставок самолетов семейства 737 во втором квартале более чем вдвое по сравнению с первым. Если за первые три месяца года Boeing продала 89 Boeing 737, то с апреля по июль — только 24 таких лайнера.

Как известно, проблемы у американского гиганта начались после гибели самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. В результате компания заморозила все полеты этой модели самолета. Как сообщала еще весной газета ВЗГЛЯД, эксперты сразу предположили: причиной обеих катастроф стал сбой автоматики, которой напичканы последние модели.

Летом газета ВЗГЛЯД писала о том, что на этом фоне обострилось соперничество между американскими и европейскими авиаконцернами Boeing и Airbus.

Правда, в прошлом месяце американский авиагигант сумел одержать локальную победу в ВТО , где завершилась его многолетняя тяжба с Airbus. Установив, что субсидии, которые получал Airbus от властей стран Евросоюза , противоречили правилам ВТО, арбитры присудили США компенсацию в виде таможенных пошлин на товары из Евросоюза на 7,5 млрд долларов. Впрочем, победа в ВТО не помогла американцам удержать первое место в гонке.

По мнению заслуженного пилота СССР, президента Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олега Смирнова , ситуация с падением продаж американского производителя несколько повышает шансы российского самолета МС-21, который в перспективе вполне может составить конкуренцию Boeing 737.

«Этот российский самолет готовится к производству с использованием значительно меньшего количества западных комплектующих, чем тот же SSJ100 («Сухой-Суперджет»). Со слов конструкторов этого самолета, порядка 80% комплектующих в нем — национальные. Это высокий показатель», — сказал Смирнов газете ВЗГЛЯД.

Также, по словам эксперта, МС-21 может стать реальным конкурентом Boeing еще и за счет широкого применения композитных материалов.

«Что касается комфорта для пассажиров, то МС-21 даже выиграет у Boeing, потому что будет самым широким в узкофюзеляжном классе самолетов. Там будет простор для пассажиров, не будут упираться локти, колени и так далее, — подчеркнул Смирнов. — И плюс расход топлива. Современные российские двигатели ПД-14, которые вот-вот выйдут в массовое производство, экономичнее своих аналогов от Boeing. Пока это все выглядит неплохо и может дать серьезные конкурентные преимущества».

При этом собеседник отметил, что пока это лишь предположения.

«Профессионалы начинают всерьез рассуждать о новом самолете только после того, как он пройдет летную сертификацию. МС-21 пока не сертифицирован. Посмотрим. Сертификация покажет конкретные цифры, касающееся веса самолета, дальности его полета, скорости, расхода авиакеросина и всех остальных параметров. Вот тогда уже можно будет обсуждать его преимущества и недостатки», — предупредил Смирнов.

«Кризис, в который угодил Boeing, дает нашему авиапрому небольшое преимущество, некую фору, — заявил газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, кандидат технических наук Владимир Попов . — Но не надо забывать, что мы с ними все равно особо не соперничаем, поскольку у нас сегодня нет такой техники. И SSJ100, и МС-21, который пока находится на испытаниях — техника немассового применения».

Понятно, что для российских авиапроизводителей возникли более благоприятные условия, но кардинально расклад сил на мировом рынке не изменится, признал собеседник.

«На сегодня Airbus 320, 321, 319 — машины, близкие к Boeing 737 по своим техническим характеристикам и комфорту в обслуживании пассажиров. Сейчас Airbus получил преимущество, потому что рынок на месте не стоит, есть постоянная нужда в замене техники на время обслуживание других самолетов. Никто не отменяет рейсы. Общий поток пассажиров в мире с каждым годом растет. В этой ситуации Airbus сохранил лицо больше, чем Boeing», — отметил генерал.

При этом Попов констатировал, что ситуация остается шаткой.

«Boeing в любой момент может догнать Airbus и восстановить утраченные позиции. Сейчас американцы испытывают новое программное обеспечение, летают на Boeing 737, Boeing 737 MAX, Boeing 739 MAX. Они работают, поэтому сказать, что они в тупике, нельзя. Самолеты доработают, ошибки учтут. Для всего мирового авиапрома Boeing был и остается ориентиром», — акцентировал Попов.

Впрочем, по мнению эксперта, общий уровень авиапромышленности, особенно гражданской, почти выровнялся у всех производителей, включая Россию.

«Конструкторы уже не могут создать чего-то по-настоящему сверхъестественного. В грубом приближении технологии у всех очень сходные. Это касается и аэродинамики, и двигателей, и других параметров. В чем соревнуемся, так это в длине самолетов, в комфорте, в уровне шума. Сточки зрения техники кардинально улучшить то, что есть примерно у всех, уже не удастся ни одной стране», — заключил Попов.

Кстати, во вторник Boeing сумел немного выровнять свой информационный фон, сообщив, что заключил сделку с «неназванным клиентом» о продаже еще 20 самолетов за 2,3 млрд долларов. Во вторник на авиасалоне в Дубае пресс-секретарь компании сообщил, что новое соглашение — это «твердый» заказ. Анонимный покупатель, чье инкогнито будет раскрыто позднее, решил приобрести 10 бортов «злополучной» модели 737 и еще 10 — более крупных самолетов семейства Max 10, которые все еще находятся в разработке.

Сделка, кстати, стала уже третьей за последние дни. В рамках авиасалона американцы сумели получить заказ от турецкой SunExpress на 10 самолетов MAX, а также подписали предварительное соглашение с казахской Air Astana на еще 30 самолетов той же модели MAX.

Олег Смирнов убежден, что подобную сделку могла заключить только крупная авиакомпания.