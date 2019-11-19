Сбербанк и Mail.ru Group расширят сотрудничество

Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве и подписали обязывающие документы о партнерстве в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Сбербанк также станет равноправным партнером в АО «МФ Технологии»: банк подписал обязывающие документы по приобретению 36 процентов компании.

АО «МФ Технологии» контролирует 58,3 процента голосующих акций Mail.ru Group. Стоимость сделки составит 11,3 миллиарда рублей, закрыть ее планируется до конца 2019 года. Акционерный состав «МФ Технологии» в результате сделки станет таким: «МегаФон» — 45 процентов, Сбербанк — 36 процентов, «Ростех» — десять процентов, USM Holdings — девять процентов.

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов в сфере транспорта и еды. Стороны получат равные доли в совместном предприятии. В платформу войдут Delivery Club, «Ситимобил» и другие сервисы: каршеринг YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет», цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood, платформа ERP для ресторанного бизнеса r-keeper и другие.

Среди сфер потенциального сотрудничества в Сбербанке и Mail.ru также назвали рекламные продукты для среднего и малого бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей, обмен экспертизой в области технологий и новых комплексных решений.

Компании уже активно работают вместе, к примеру, реализуют инициативы по взаимному продвижению продуктов и сервисов экосистем через онлайн— и офлайн-каналы. Кроме того, сервисы Delivery Club и «Ситимобил» присоединились к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка», в ближайшее время в сервисы интегрируют Сбербанк ID.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что новые договоренности дадут импульс развитию цифровой экономики в России.

«Подписанные нами соглашения с Mail.ru Group — это продолжение наших совместных проектов, а также начало более тесного сотрудничества, где мы сможем объединить наши технологические и интеллектуальные ресурсы. Мы верим, что наше партнерство даст серьезный импульс развитию цифровой экономики страны, приведет к динамичному развитию современных и востребованных сервисов, которые будут менять привычные парадигмы потребления товаров и услуг», — заявил Греф.

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев позитивно оценил сотрудничество со Сбербанком.

«Мы продуктивно сотрудничаем со Сбербанком в рамках существующего партнерства: за это время мы убедились, что наше видение рынка совпадает и Сбербанк поддерживает нашу стратегию. Нас радует перспектива расширения взаимодействия: экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group дополняют друг друга, вместе мы сможем развивать O2O-проекты и предлагать пользователям и клиентам более обширный спектр сервисов и возможностей. Уверены, что сотрудничество подстегнет рост наших компаний и рынка в целом», — подчеркнул Добродеев.

Как сообщал «Рамблер», в июле 2019-го было объявлено о создании совместного предприятия от «Сбербанка» и Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды. Сообщалось, что компании планируют инвестировать в предприятие более 64 миллиардов рублей. «Сбербанк» и Mail.ru Group оценивают стоимость компании в сто миллиардов рублей при достижении целевых показателей.