ЦБ сообщил о стресс-тестировании 15 банков 

Банк России проводит стресс-тестирование около 15 кредитных организаций, в том числе и системно значимых, по методу bottom-up, когда банки сами рассчитывают результаты тестирования на основании сценариев ЦБ, заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России».
«Что касается тоже очень важного инструмента, стресс-тестирования, мы его активно внедряем и будем дальше внедрять в наши надзорную практику. На сегодняшний день, мы проводим стресс-тестирование по методу bottom-up где-то 15 кредитных организаций. Это безусловно системно значимые», — заявила она.
По ее словам, регулятор дает кредитным организациям макропруденциальный сценарий.
«Дальше кредитная организация этот сценарий обогащает ещё своими дополнительными показателями и возвращается к нам с ответом, что будет с финансовым состоянием кредитной организации, если случаются такие события. Как вы понимаете, это позволяет нам обсуждать проблемы и возможности решения этих проблем в случае, если эти сценарии сработают», — добавила она.
По словам Поляковой, «стресс-тестирование является основой внутренних процедур оценки достаточности капитала».