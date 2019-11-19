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Заработал онлайн-сервис для жалоб бизнеса на силовиков 

Вести Экономика 3 часа назад
Предпринимателей защитят от силовиков
Фото: ТАСС
РСПП, ТПП, "Деловая Россия", "ОПОРА России", Агентство стратегических инициатив запустили цифровую платформу "ЗаБизнес.рф" по работе с обращениями предпринимателей в случае давления правоохранительных органов.
Платформа запущена по поручению президента РФ.
Это электронный ресурс для сбора и отработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия со стороны правоохранительных органов.
Как отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: "Запуск платформы очень важен для решения национальных целей развития, в частности для повышения деловой инвестиционной активности производства".
"У каждого предпринимателя будет свой личный кабинет, регистрация проходит через предоставление персональных данных — ИНН, фамилия, номер телефона и электронный адрес — в дальнейшем можно будет выбрать интеграцию через платформу с госуслугами, и не нужно будет заполнять эти обязательные графы, — рассказала об устройстве платформы генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. — Модераторы платформы выступают визовым центром, задача которого помочь предпринимателям приложить пакет документов таким образом, чтобы их заявка не была отклонена".
С помощью платформы предприниматель сможет направить обращение не только в правоохранительные органы, но и в общероссийские деловые объединения, бизнес-омбудсмену — для получения независимой экспертной оценки.
Представители правоохранительных органов рассказали о порядке работы с обращениями предпринимателей.
Руководители деловых объединений озвучили ожидания от работы платформы в части повышения предсказуемости деловой среды, а также качества и прозрачности взаимодействия между бизнесом и правоохранительными органами.
В заключение президент РСПП призвал бизнес не бояться правоохранительных органов и выразил надежду, что благодаря работе платформы количество проблем при взаимодействии предпринимателей и правоохранителей сократится.
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Комментарии1 
Теги:
Компании , Александр Шохин , Светлана Чупшева , Российский союз промышленников и предпринимателей , Торгово-промышленная палата , Агентство стратегических инициатив , МВД , Деловая Россия
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