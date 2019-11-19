Предпринимателей защитят от силовиков

Заработал онлайн-сервис для жалоб бизнеса на силовиков

Платформа запущена по поручению президента РФ.

Это электронный ресурс для сбора и отработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия со стороны правоохранительных органов.

Как отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин : "Запуск платформы очень важен для решения национальных целей развития, в частности для повышения деловой инвестиционной активности производства".

"У каждого предпринимателя будет свой личный кабинет, регистрация проходит через предоставление персональных данных — ИНН, фамилия, номер телефона и электронный адрес — в дальнейшем можно будет выбрать интеграцию через платформу с госуслугами, и не нужно будет заполнять эти обязательные графы, — рассказала об устройстве платформы генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. — Модераторы платформы выступают визовым центром, задача которого помочь предпринимателям приложить пакет документов таким образом, чтобы их заявка не была отклонена".

С помощью платформы предприниматель сможет направить обращение не только в правоохранительные органы, но и в общероссийские деловые объединения, бизнес-омбудсмену — для получения независимой экспертной оценки.

Представители правоохранительных органов рассказали о порядке работы с обращениями предпринимателей.

Руководители деловых объединений озвучили ожидания от работы платформы в части повышения предсказуемости деловой среды, а также качества и прозрачности взаимодействия между бизнесом и правоохранительными органами.

В заключение президент РСПП призвал бизнес не бояться правоохранительных органов и выразил надежду, что благодаря работе платформы количество проблем при взаимодействии предпринимателей и правоохранителей сократится.