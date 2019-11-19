«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ

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В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ 

РИА Новости 1 час назад
"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
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"Если посчитать, то эта скидка, о которой говорит Путин, <…> окупится за 28 лет, если сравнивать только с тремя миллиардами долларов, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже о новых исках", — сказал он.
По словам Витренко, Киеву "нет смысла ждать 28 лет", чтобы получить то, что "Нафтогаз" может взыскать с "Газпрома".
Украинская компания суммарно оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что готова к прямым продажам газа Украине, которая сейчас покупает его в Европе по реверсу и платит за него на 25 процентов больше.

Вопрос о транзите

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
Накануне "Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржел назвал предложение "Газпрома" неприемлемым.
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Комментарии340 
Теги:
Компании , Видео , Экономика , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром , Мотор Сич , Еврокомиссия , Минэнерго , Антимонопольный комитет Украины
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