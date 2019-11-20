Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Кудрин оценил потенциал роста экономики России
Кудрин оценил потенциал роста экономики России
Экономика
Силуанов заявил об ускорении роста экономики РФ
Силуанов заявил об ускорении роста экономики РФ
Экономика
Орешкин назвал главную цель приватизации
Орешкин назвал главную цель приватизации
Экономика
Рынок нефти: обвал начался
Рынок нефти: обвал начался
Рынки
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
63.97
70.84
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.40
70.05
Индексы и котировки Brent
60.80
+0.10 Золото
1473.52
–0.10 РТС
1437.14
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1067
–0.0004
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

Alibaba может привлечь до $12,9 млрд в ходе IPO на Гонконгской бирже 

Прайм 2 часа назад
Alibaba может привлечь до $12,9 млрд в ходе IPO
Фото: globallookpress.com
Китайская интернет-компания Alibaba может привлечь до 12,9 миллиарда долларов в ходе первичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга, сообщили агентству Рейтер источники, знакомые с ситуацией.
"Alibaba выручит до 12,9 миллиарда долларов в результате размещения акций в Гонконге и собирается установить цену на акции в 176 гонконгских долларов за акцию (около 22,5 доллара США)", — сообщает агентство.
По установленной стоимости акции компания может привлечь не менее 88 миллиардов гонконгских долларов (11,3 миллиарда долларов США), а в случае применения опциона доразмещения — до 12,9 миллиарда долларов, сообщили три источника. Один из них отметил, что финальная цена может быть установлена на уровне 176 гонконгских долларов уже в среду.
На прошлой неделе Alibaba получила одобрение на листинг от Гонконгской фондовой биржи и начала процесс размещения. Тогда цена предложения составляла 188 гонконгских долларов за акцию (около 24 долларов США). Компания сообщала, что окончательная стоимость предложения будет определена 20 ноября. СМИ оценивали объем размещения в 13,4 миллиарда долларов, а первоначальная оценка составляла около 20 миллиардов долларов.
В 2014 году компания выручила рекордные 25 миллиардов долларов в результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Видео дня. Просрочки по кредитам: причины и последствия
Прайм: последние новости
Авиакомпании сообщили о потерях в 3,2 млрд рублей из-за запрета полетов в Грузию Авиакомпании сообщили о потерях в 3,2 млрд рублей из-за запрета полетов в Грузию ЦБ РФ проводит стресс-тестирование 15 банков по методу bottom-up ЦБ РФ проводит стресс-тестирование 15 банков по методу bottom-up Открытие окончательной фазы газопровода TANAP планируется 30 ноября Открытие окончательной фазы газопровода TANAP планируется 30 ноября
Комментарии 
Теги:
Компании , Джек Ма , Alibaba , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин оценил потенциал роста экономики России
Кудрин оценил потенциал роста экономики России 2
Силуанов заявил об ускорении роста экономики РФ
Силуанов заявил об ускорении роста экономики РФ 1
Орешкин назвал главную цель приватизации
Орешкин назвал главную цель приватизации
Рынок нефти: обвал начался
Рынок нефти: обвал начался 174
Орешкин спрогнозировал замедление инфляции
Орешкин спрогнозировал замедление инфляции 2
Видео
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Компании
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
00:40
Россия сделала Украине официальное предложение по газу
Экономика Компании
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
06:08
«Ядерная опция»: Россия и Китай накажут США рублем
Экономика
Дерипаска обратился к США
02:07
Дерипаска обратился к США
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение