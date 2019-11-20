Чистая прибыль Промсвязьбанка выросла на 7%

Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за 9 месяцев выросла на 7%

Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,97 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.

За 9 месяцев 2019 года кредитно-гарантийный портфель малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос на 55%, до 199 миллиардов рублей. В розничном кредитовании Промсвязьбанк продемонстрировал рост на 49% с начала года, до 145 миллиардов рублей.

Операционный доход за отчетный период вырос на 82%, до 54 миллиардов рублей, в основном за счет роста чистого процентного дохода. При этом чистый процентный доход вырос в 2,5 раза, до 36,9 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа в январе-сентябре составила 3,1% против 1,8% за аналогичный период прошлого года.

Общие и административные расходы за отчетный период выросли на 54%, до 28,5 миллиарда рублей, в основном за счет роста расходов на персонал. Соотношение административно-хозяйственных расходов к операционному доходу улучшилось с 62% до 53% за счет опережающего роста операционного дохода.