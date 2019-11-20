СМИ: Абызов провёл сотни миллионов долларов через эстонский филиал Swedbank

Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов , обвиняемый в хищении 4 млрд рублей, создании преступного сообщества и легализации 32,5 млрд рублей, переводил через эстонский филиал Swedbank в офшоры сотни миллионов долларов.

Экс-чиновник на протяжении многих лет являлся крупным клиентом этого иностранного банка и открыл в нём 70 офшорных счетов, на которые было переведено имущество на $860 млн Всего со счетов ушло $770 млн, передаёт Postimees.

Издание уточняет, что как министру Абызову запрещалось вести бизнес. Однако банк скрывал часть подлинных владельцев зарубежных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговых органов

Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову до 25 января 2020 года.