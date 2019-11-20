Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В России зафиксировали рост зарплат
В России зафиксировали рост зарплат
Личный счет
Путин пошутил про "цап-царап" технологий США
Путин пошутил про "цап-царап" технологий США
Экономика
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
63.97
70.79
70.80
Прогноз
25.11 – 02.12
$
63.60
70.40
Индексы и котировки Brent
61.30
+0.07 Золото
1472.38
+0.04 РТС
1440.04
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1064
–0.0008
05.11
1.1072
17.11
06.11
25.10

СМИ: Абызов провёл сотни миллионов долларов через эстонский филиал Swedbank 

News.ru + ещё 9 54 минуты назад
Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 млрд рублей, создании преступного сообщества и легализации 32,5 млрд рублей, переводил через эстонский филиал Swedbank в офшоры сотни миллионов долларов.
Экс-чиновник на протяжении многих лет являлся крупным клиентом этого иностранного банка и открыл в нём 70 офшорных счетов, на которые было переведено имущество на $860 млн Всего со счетов ушло $770 млн, передаёт Postimees.
Издание уточняет, что как министру Абызову запрещалось вести бизнес. Однако банк скрывал часть подлинных владельцев зарубежных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговых органов.
Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову до 25 января 2020 года.
ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
News.ru: последние новости
Airbus A320 обогнал Boeing 737 на мировом рынке Airbus A320 обогнал Boeing 737 на мировом рынке Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции «Уральские авиалинии» оценили убытки от запрета полётов в Грузию «Уральские авиалинии» оценили убытки от запрета полётов в Грузию
Комментарии 
Теги:
Компании , Видео , Абызов Михаил Анатольевич , ФСБ , Федеральная налоговая служба , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России зафиксировали рост зарплат
В России зафиксировали рост зарплат 1
Путин пошутил про «цап-царап» технологий США
Путин пошутил про «цап-царап» технологий США 3
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Иностранцам разрешили получать tax free наличными
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами 144
Путин признал тревогу из-за санкций
Путин признал тревогу из-за санкций 456
Видео
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Путин озаботился реальными доходами россиян
00:58
Путин озаботился реальными доходами россиян
Личный счет
Кремль резко ответил Киеву
00:43
Кремль резко ответил Киеву
Экономика Другое
Россиянам упростят банкротство
21:58
Россиянам упростят банкротство
Личный счет
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
00:43
«Нафтогаз» ответил на предложение РФ по скидке на газ
Компании Экономика
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
01:00
Крепкий доллар: почему Россия поддерживает США
Рынки
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
00:43
Украина отказалась от предложения «Газпрома»
Экономика
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
03:56
Иностранцы бросились вкладывать в Россию
Экономика
Украину рассмешило предложение России по газу
04:07
Украину рассмешило предложение России по газу
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение