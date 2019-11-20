Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 млрд рублей, создании преступного сообщества и легализации 32,5 млрд рублей, переводил через эстонский филиал Swedbank в офшоры сотни миллионов долларов.
Экс-чиновник на протяжении многих лет являлся крупным клиентом этого иностранного банка и открыл в нём 70 офшорных счетов, на которые было переведено имущество на $860 млн Всего со счетов ушло $770 млн, передаёт Postimees.
Издание уточняет, что как министру Абызову запрещалось вести бизнес. Однако банк скрывал часть подлинных владельцев зарубежных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговых органов.
Ранее News.ru писал, что Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства России Михаилу Абызову до 25 января 2020 года.
ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.