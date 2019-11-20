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У «Газпрома» всплыл газопровод 

Lenta.ru 1 час назад
У «Газпрома» всплыл газопровод
Фото: «Газпром»
В Карском море всплыли две из четырех ниток трубопровода «Газпрома». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные российской газовой компании.
Отмечается, что первая нитка подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале всплывала еще в прошлом году. Теперь же стало известно о нарушении проектного положения четвертой нитки, которая также называется резервной.
«Газпром проектирование» уже объявило конкурс на выполнение комплексных инженерных изысканий для капремонта четвертой нитки. Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет порядка 9,2 километра. Восстановительные работы запланированы на 2022-2023 года.
Ранее сообщалось, что «Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции.
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Теги:
Компании , Экономика , Газпром
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