РЖД определились с первым вице-премьером 

ОАО «РЖД» определились, кто займёт пост первого замгендиректора компании взамен ушедшего на пенсию Александра Мишарина. Как и ожидалось, первым вице-премьером госкорпорации станет глава ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Павлов.
Павлову предстоит курировать все международные проекты компании, пишет «Коммерсант». Хотя Мишарина изначально брали куратором строительства высокоскоростных магистралей. Но под его руководством ни одной такой магистрали построено не было и Мишарину отдали международную деятельность РЖД.
Отставка Мишарина сопровождалась награждением: ему вручили знак «За особый вклад в развитие ОАО „РЖД“ I степени.
Ранее News.ru сообщал, что заместитель министра транспорта Владимир Токарев заявил, что приватизация компании „Российские железные дороги“, скорее всего, состоится не скоро. Также он выразил уверенность в необходимости сохранять железнодорожную инфраструктуру в собственности государства.