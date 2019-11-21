РЖД определились с первым вице-премьером

Павлову предстоит курировать все международные проекты компании, пишет «Коммерсант». Хотя Мишарина изначально брали куратором строительства высокоскоростных магистралей. Но под его руководством ни одной такой магистрали построено не было и Мишарину отдали международную деятельность РЖД.

Отставка Мишарина сопровождалась награждением: ему вручили знак «За особый вклад в развитие ОАО „РЖД“ I степени.