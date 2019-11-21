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Швейцарский банк сочли хуже российских 

Lenta.ru 1 час назад
Швейцарский банк сочли хуже российских
Фото: Reuters
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили пожаловался на качество обслуживания в швейцарском банке Credit Suisse, в котором он потерял 140 миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
По словам бизнесмена, обслуживание в Credit Suisse оказалось хуже, чем «в дикой, дикой России [1990-х годов] и в грузинских банках».
«Когда я обратился в Credit Suisse, я сказал себе: "Хорошо, деньги — дома, это безопасное место", — отметил Иванишвили, говоря о своих потерях. — Я не мог себе представить, что такой банк, как Credit Suisse, мог бы сделать что-то подобное».
В 2016 году Иванишвили обратился в суд швейцарской Женевы с иском, в котором утверждал, что сотрудник Credit Suisse Патрис Лескодрон управлял его активами недобросовестно и виновен в многомиллионных убытках. В ходе разбирательства было установлено, что банкир действовал в одиночку (с чем не соглашался грузинский миллиардер).
Сам Лескодрон настаивал, что не имел злого умысла, но запаниковал, когда во время мирового кризиса 2008 года столкнулся с удешевлением активов многих обеспеченных клиентов, портфелями которых управлял. Чтобы компенсировать потери остальным, он переводил на их счета средства Иванишвили. В итоге банкир был признан виновным в организации убыточной для своих клиентов схемы и осужден на пять лет заключения.
При этом Credit Suisse был признан потерпевшим, а его руководство по-прежнему утверждает, что было не в курсе действий своего сотрудника.
Иванишвили заработал большую часть своего состояния на банковском бизнесе в России в 1990-х годах. В 2012-13 годах он был премьер-министром Грузии, после чего добровольно покинул пост, оставшись лидером партии «Грузинская мечта».
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Теги:
Компании , Бидзин Иванишвили , Bloomberg
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