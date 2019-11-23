Apple рискует покинуть РФ

СМИ: Apple может покинуть РФ из-за закона о российском ПО

Он отметил, что российская позиция противоречит принципиальной политике компании Apple продавать продукцию с собственным ПО. Об этом сообщает портал u-f.ru.

"В данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдёт с российского рынка", — уточнил эксперт.

Ящук добавил, что после возможного ухода из РФ американской компании страну наводнят нелегально ввезённые смартфоны, компьютеры и другие гаджеты.