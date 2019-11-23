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СМИ: Apple может покинуть РФ из-за закона о российском ПО 

News.ru + ещё 2
Apple рискует покинуть РФ
Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press
Компания Apple может покинуть российский рынок из-за решения Госдумы о запрете продаж смартфонов без российского программного обеспечения (ПО). Об этом заявил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Он отметил, что российская позиция противоречит принципиальной политике компании Apple продавать продукцию с собственным ПО. Об этом сообщает портал u-f.ru.
"В данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдёт с российского рынка", — уточнил эксперт.
Ящук добавил, что после возможного ухода из РФ американской компании страну наводнят нелегально ввезённые смартфоны, компьютеры и другие гаджеты.
Ранее News.ru сообщал, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское ПО, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин. По его словам, предустанавливаться должны действительно полезные программы, которые себя зарекомендовали.
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Комментарии3 
Теги:
Компании , Анатолий Голомолзин , Евгений Ющук , Госдума , ФАС , Apple
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