Apple рискует покинуть РФ

Компания Apple может покинуть российский рынок из-за решения Госдумы о запрете продаж смартфонов без российского программного обеспечения (ПО). Об этом заявил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
Он отметил, что российская позиция противоречит принципиальной политике компании Apple продавать продукцию с собственным ПО. Об этом сообщает портал u-f.ru.
"В данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдёт с российского рынка", — уточнил эксперт.
Ящук добавил, что после возможного ухода из РФ американской компании страну наводнят нелегально ввезённые смартфоны, компьютеры и другие гаджеты.
Ранее News.ru сообщал, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское ПО, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин. По его словам, предустанавливаться должны действительно полезные программы, которые себя зарекомендовали.