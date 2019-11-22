Apple может отказаться от российского рынка

Компания Apple возможно уйдёт с российского рынка из-за того, что в РФ производителей смартфонов обяжут устанавливать на устройства отечественный софт, заявил Ura.ru эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук . По его словам, у американских специалистов на этот счёт принципиальная позиция.

«У Apple, судя по тому, что я вижу в СМИ, принципиальная позиция — никогда ничего не предустанавливать. И в данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдет с российского рынка», — отметил Ющук.

При этом эксперт подчеркнул, что нововведение спровоцирует ввоз в страну «серых» телефонов.

«Вырастут ли цены — сложный вопрос, потому что «серые» телефоны иногда бывают дешевле. Но то, что это создаст проблемы нашим покупателям, и любители iPhone будут испытывать сложности, — это факт», — пояснил специалист.