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Apple может отказаться от российского рынка 

Рамблер 45 минут назад
Компания Apple возможно уйдёт с российского рынка из-за того, что в РФ производителей смартфонов обяжут устанавливать на устройства отечественный софт, заявил Ura.ru эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. По его словам, у американских специалистов на этот счёт принципиальная позиция.
«У Apple, судя по тому, что я вижу в СМИ, принципиальная позиция — никогда ничего не предустанавливать. И в данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдет с российского рынка», — отметил Ющук.
При этом эксперт подчеркнул, что нововведение спровоцирует ввоз в страну «серых» телефонов.
«Вырастут ли цены — сложный вопрос, потому что «серые» телефоны иногда бывают дешевле. Но то, что это создаст проблемы нашим покупателям, и любители iPhone будут испытывать сложности, — это факт», — пояснил специалист.
Как ранее сообщал «Рамблер», закон об обязательной установке отечественного софта на смартфоны иностранного производства был принт в Госдуме в третьем чтении. Нововведение вступит в силу с 1 июля 2020 года.
Комментарии163 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Компании , Видео , Евгений Ющук , Госдума , Apple
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