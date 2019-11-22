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«Яндекс» подал в суд на решение ФАС 

ТАСС 1 час назад
«Яндекс» подал в суд на решение ФАС
Фото: РИА Новости
Компания "Яндекс" подала иск в Арбитражный суд Москвы к столичному управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), указывается в картотеке арбитражных дел.
Заседание по делу назначено на 12 декабря. В качестве третьих лиц к делу привлечены группа компаний "ПИК" и АРВМ. Другие подробности дела не приводятся.
В сентябре московское управление ФАС признало "Яндекс" и ГК "ПИК" виновными в нарушении закона "О рекламе", а компании АРВМ, которая размещала рекламу, было предписано прекратить ее распространение.
По информации УФАС, ПИК размещал в рекламной сети "Яндекса" объявления о продаже недвижимости на основании договоров участия в долевом строительстве. При этом в рекламных сообщениях отсвутствовали сведения о месте и способах получения проектной декларации.
"Яндекс" отмечал, что в рекламе была гиперссылка на официальный сайт девелопера, где при желании клиент мог бы получить всю дополнительную информацию.
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Комментарии1 
Теги:
Компании , Группа компаний ПИК , Яндекс , ФАС
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