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Китайским IT-компаниям запретили получать госсубсидии США 

Вести Экономика 3 часа назад
Китайским IT-компаниям запретили получать госсубсидии США
Фото: РИА Новости
Федеральная комиссия по связи США приняла решение о запрете на выделение средств из фонда государственных субсидий для закупки оборудования у Huawei и ZTE.
Причиной запрета стали "риски национальной безопасности", которые, по мнению американских властей представляют китайские компании. Телекоммуникационным компаниям США запрещено использовать средства из государственного фонда Universal Service Fund.
Принятый запрет фактически ограничивает участие Huawei и ZTE в модернизации инфраструктуры интернет-связи США в сельской местности и внедрении связи 5G, так как другие компании смогут участвовать в тендерах на более выгодных условиях с учетом возможности привлечения средств из данного фонда.
По утверждению ведомства, Huawei и ZTE "тесно связаны с правительством и военным аппаратом Китая", при этом китайские компании якобы "обязаны в соответствии с китайскими законами сотрудничать с властями в шпионаже".
Помимо запрета в использовании госсубсидий Федеральная комиссия по связи США также "выступила с предложением" обязать американские компании, получающие средства из госфонда субсидий, заменить уже приобретенное оборудование Huawei и ZTE.
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