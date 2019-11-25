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Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Подорожание бытовой техники просят отложить
Фото: globallookpress.com
Общественная организация «Деловая Россия» предложила отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Бизнесмены считают, что новая мера приведёт лишь к их подорожанию.
Они отмечают, что в России почти полностью отсутствуют подделки электроники, бытовой техники и строительных электроинструментов. Свои аргументы «Деловая Россия» изложила в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову, сообщает газета «Известия».
Издание уточняет, что маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря этого года, а на остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года.
По мнению экспертов, введение маркировки поможет защитить россиян от некачественных товаров, но приведёт к росту цен.
Ранее News.ru сообщал, что Межотраслевой экспертный совет (МЭС) по развитию потребительского рынка направил председателю правительства Дмитрию Медведеву обращение с просьбой приостановить подготовку к созданию системы цифровой маркировки новых категорий товаров. Авторы письма обеспокоены решением правительства, принятым без анализов затрат и экономического эффекта.
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Теги:
Компании , Экономика , Дмитрий Медведев , Денис Мантуров , Деловая Россия , газета "Известия"
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