Подорожание бытовой техники просят отложить на четыре года

Общественная организация «Деловая Россия» предложила отсрочить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Бизнесмены считают, что новая мера приведёт лишь к их подорожанию.

Они отмечают, что в России почти полностью отсутствуют подделки электроники, бытовой техники и строительных электроинструментов. Свои аргументы «Деловая Россия» изложила в письме министру промышленности и торговли Денису Мантурову , сообщает газета «Известия».

Издание уточняет, что маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки вступает в силу с декабря этого года, а на остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года.

По мнению экспертов, введение маркировки поможет защитить россиян от некачественных товаров, но приведёт к росту цен.