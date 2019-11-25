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Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд 

ТАСС + ещё 15 2 часа назад
Louis Vuitton приобрел Tiffany
Фото: Reuters
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд Об этом LVMH сообщила в коммюнике, распространенном в понедельник утром.
"LVMH и Tiffany & Co. объявляют сегодня, что достигли окончательного соглашения о приобретении Tiffany по цене $135 за акцию. Стоимость сделки составляет около €14,7 млрд или $16,2 млрд", — гласит заявление.
Французская группа компаний отмечает, что данное приобретение позволит ей укрепить позиции на рынке США, а также "придать новое измерение" своему часовому и ювелирному бизнесу.
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Теги:
Компании , Louis Vuitton , Tiffany & Co
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