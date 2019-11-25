Российская экономика станет более открытой

Российские госкомпании, включая госкорпорации, начнут раскрывать подробную финансовую отчетность в 2023 году, соблюдая тем самым требования международных организаций, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина

В 2020 году ведомство запустит государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, в котором будут отражаться в том числе данные предприятий с госучастием. При этом полноценно заработать он должен к 2023 году, когда будет опубликована отчетность за 2022-й. Оператором ресурса станет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Такая мера станет ответом на требования Международного валютного фонда (МВФ), который с 2014 года настаивает на введении обязательной отчетности для всего государственного сектора, в который входят компании с госучастием и госкорпорации — отдельный вид предприятий, по закону занимающихся некоммерческой деятельностью в интересах развития отдельных отраслей экономики.

В рамках исполнения требований МВФ, Минфин уже ввел два новых федеральных стандарта для госкомпаний: «консолидированного учета и финансовой отчетности» и сведений о бухгалтерской отчетности по сегментам».