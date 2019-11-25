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Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту 

РИА Новости + ещё 29 2 часа назад
«Нафтогаз» сделал предложение «Газпрому»
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление исполнительного директора украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко о возможном контракте на транзит российского голубого топливо.
"Нафтогаз" допустил заключение годового соглашения с "Газпромом" на транзит газа из России", — написал сенатор в твиттере.
По его мнению, это станет «первым шагом к здравому смыслу» и соблюдению интересов Киева.
"Позиция «все или ничего» лишена перспективы", — считает Пушков.
Ранее Витренко сообщил, что «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах. Исполнительный директор украинской компании допустил такую возможность, добавив, что контракт должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам. Как заявил Витренко, в «Нафтогазе» уверены, что до конца года успеют закончить сертификацию нового оператора ГТС.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей газотранспортной системы. «Газпром» и «Нафтогаз» также должны уладить споры в международных арбитражах.
Представители российской стороны предлагали обнулить все претензии по газовому вопросу. Однако в «Нафтогазе» подчеркнули, что не рассматривают такой вариант решения ситуации.
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Теги:
Компании , Юрий Витренко , Алексей Пушков , Нафтогаз , Газпром , Совет Федерации , РИА Новости
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