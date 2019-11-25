«Нафтогаз» сделал предложение «Газпрому»

Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту

"Нафтогаз" допустил заключение годового соглашения с "Газпромом" на транзит газа из России", — написал сенатор в твиттере.

По его мнению, это станет «первым шагом к здравому смыслу» и соблюдению интересов Киева.

"Позиция «все или ничего» лишена перспективы", — считает Пушков.

Ранее Витренко сообщил, что «Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах. Исполнительный директор украинской компании допустил такую возможность, добавив, что контракт должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам. Как заявил Витренко, в «Нафтогазе» уверены, что до конца года успеют закончить сертификацию нового оператора ГТС.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей газотранспортной системы. «Газпром» и «Нафтогаз» также должны уладить споры в международных арбитражах.

Представители российской стороны предлагали обнулить все претензии по газовому вопросу. Однако в «Нафтогазе» подчеркнули, что не рассматривают такой вариант решения ситуации.