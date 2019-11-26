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На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 2 часа назад
Существует стопроцентный риск прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года, заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.
По словам украинского министра, «есть стопроцентный риск того, что будет прекращена транспортировка газа» через территорию Украины, сообщает РБК-Украина.
При этом, по словам чиновника, запасы газа в подземных хранилищах на Украине почти на треть превышают прошлогодние объемы, что позволит стране «полноценно выйти из отопительного сезона».
В то же время Оржель отметил, что в случае подписания нового контракта с Газпромом цена на газ на Украине достигнет исторического минимума, передает liga.net.
«Если мы подпишем с Газпромом договор на транспортировку газа, то принимая во внимание наши запасы газа и запасы, которые есть в европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторического минимума (цен на газ) уже этой зимой», — заявил министр.
Накануне Оржель назвал «недопустимыми» предложенные Газпромом условия по транзиту.
В тот же день президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.
Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%.
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Комментарии146 
Теги:
Компании , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , РБК-Украина
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