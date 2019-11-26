Роструд предупредил о новом мошенничестве со штрафами

По данным ведомства, работодатели начали получать фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить штраф за якобы допущенные нарушения в трудовой сфере.

В связи с этим Роструд напомнил, что при уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа Федерального казначейства , и получателем платежа не может выступать никакая другая организация, пишет издание.

Также замруководителя ведомства Иван Шкловц посоветовал работодателям при возникновении любых подозрений обращаться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения всей необходимой информации.