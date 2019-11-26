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Роструд предупредил о новом мошенничестве со штрафами 

Рамблер 2 часа назад
Федеральная служба по труду и занятости призвала работодателей внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, работодатели начали получать фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить штраф за якобы допущенные нарушения в трудовой сфере.
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В связи с этим Роструд напомнил, что при уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа Федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая другая организация, пишет издание.
Также замруководителя ведомства Иван Шкловц посоветовал работодателям при возникновении любых подозрений обращаться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения всей необходимой информации.
«Рамблер» писал, что ранее министерство труда предостерегло россиян от фейковых сообщений о пособиях. Ведомство подчеркнуло, что не рассылало сообщения о «выводе денежного пособия» в размере 115 тысяч рублей для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Компании , Видео , Минтруд , Федеральное казначейство , Роструд
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