Федеральная служба по труду и занятости призвала работодателей внимательно проверять реквизиты получателя в постановлениях о штрафах. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, работодатели начали получать фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить штраф за якобы допущенные нарушения в трудовой сфере.
В связи с этим Роструд напомнил, что при уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа Федерального казначейства, и получателем платежа не может выступать никакая другая организация, пишет издание.
Также замруководителя ведомства Иван Шкловц посоветовал работодателям при возникновении любых подозрений обращаться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения всей необходимой информации.
«Рамблер» писал, что ранее министерство труда предостерегло россиян от фейковых сообщений о пособиях. Ведомство подчеркнуло, что не рассылало сообщения о «выводе денежного пособия» в размере 115 тысяч рублей для граждан, работавших в 1991-2019 годах.