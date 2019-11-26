«Магнит» создал новое подразделение

Второй по объему выручки российский ритейлер «Магнит» выделил фармацевтическое направление в отдельную структуру «Магнит Фарма», в нее вошли фармдистрибьютор и и все точки «Магнит Аптека», сообщили в пресс-службе компании.

«"Магнит" выделил фармацевтическое направление в отдельную структуру. В состав нового подразделения "Магнит Фарма" вошли фармацевтический дистрибьютор "Магнит Фарма", образованный в результате интеграции "СИА Групп" и все точки "Магнит Аптека"», — говорится в сообщении.

Как объяснили в компании, «создание отдельной управленческой структуры обусловленно спецификой фармацевтического бизнеса, которая требует глубокой коммерческой и операционной экспертизы».

Коммерческим директором подразделения «Магнит Фарма» назначена ранее занимавшая руководящие позиции в компаниях «36,6», «Ригла» и «НоваМедика» Юлия Собакина, которая до этого

Новое подразделение входит в зону ответственности направления «Здоровье и Красота».

«Магнит» — крупный российский ритейлер, по состоянию на 30 сентября 2019 года компания управляла 20 497 магазинами.