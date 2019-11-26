Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Германии вступились за «Северный поток-2»
В Германии вступились за «Северный поток-2»
Экономика
Путин отменил детское пособие
Путин отменил детское пособие
Личный счет
Зеленский обозначил позицию Киева по транзиту газа
Зеленский обозначил позицию Киева по транзиту газа
Экономика
Россиян предупредили о мошенничестве со штрафами
Россиян предупредили о мошенничестве со штрафами
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.10
70.47
70.65
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.63
70.39
Индексы и котировки Brent
63.88
+0.05 Золото
1457.54
+0.01 РТС
1447.84
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1017
–0.0016
11.11
1.1033
22.11
12.11
31.10

«Магнит» создал новое подразделение 

Rambler News Service 1 час назад
«Магнит» создал новое подразделение
Фото: ТАСС
Второй по объему выручки российский ритейлер «Магнит» выделил фармацевтическое направление в отдельную структуру «Магнит Фарма», в нее вошли фармдистрибьютор и и все точки «Магнит Аптека», сообщили в пресс-службе компании.
«"Магнит" выделил фармацевтическое направление в отдельную структуру. В состав нового подразделения "Магнит Фарма" вошли фармацевтический дистрибьютор "Магнит Фарма", образованный в результате интеграции "СИА Групп" и все точки "Магнит Аптека"», — говорится в сообщении.
Как объяснили в компании, «создание отдельной управленческой структуры обусловленно спецификой фармацевтического бизнеса, которая требует глубокой коммерческой и операционной экспертизы».
Коммерческим директором подразделения «Магнит Фарма» назначена ранее занимавшая руководящие позиции в компаниях «36,6», «Ригла» и «НоваМедика» Юлия Собакина, которая до этого
Новое подразделение входит в зону ответственности направления «Здоровье и Красота».
«Магнит» — крупный российский ритейлер, по состоянию на 30 сентября 2019 года компания управляла 20 497 магазинами.
Видео дня. В России началась «Черная пятница»
Rambler News Service: последние новости
Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса» Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса» Минэнерго Украины допустило рекордно низкую цену на газ при сохранении транзита Минэнерго Украины допустило рекордно низкую цену на газ при сохранении транзита «Нафтогаз» направил ответ на предложение «Газпрома» по транзиту газа «Нафтогаз» направил ответ на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Комментарии 
Теги:
Компании , "Магнит"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии вступились за «Северный поток-2»
В Германии вступились за «Северный поток-2» 1
Путин отменил детское пособие
Путин отменил детское пособие 3
Зеленский обозначил позицию Киева по транзиту газа
Зеленский обозначил позицию Киева по транзиту газа
Россиян предупредили о мошенничестве со штрафами
Россиян предупредили о мошенничестве со штрафами 4
России захотели заплатить за солярку алмазами
России захотели заплатить за солярку алмазами 1
Видео
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
00:34
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Экономика
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
05:08
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика Статьи
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
01:05
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
Экономика
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение