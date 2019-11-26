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Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по МСФО выросла за 9 месяцев на 13,2% 

Вести Экономика 1 час назад
Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» выросла на 13,2%
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре 2019 года выросла в на 13,2% в годовом выражении и составила 520,9 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Отмечается, что увеличение чистой прибыли сдерживалось снижением неденежной прибыли по курсовым разницам, а положительное влияние на динамику чистой прибыли оказало снижение эффективной ставки налога на прибыль.
Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 14,5% и составил 958 млрд рублей. Выручка от реализации снизилась на 1,1% и составила 5,929 трлн рублей.
"Рост EBITDA в первую очередь связан с повышением доходности сегмента "Переработка, торговля и сбыт" в связи с ростом маржи переработки в России, увеличением объемов переработки и улучшением корзины производимой продукции на НПЗ (нефтеперерабатывающих заводах) компании, а также улучшением результатов розничного и трейдингового бизнесов", — говорится в материалах компании.
Добавляется, что негативное влияние на динамику выручки оказало снижение цен на нефть в долларовом выражении и уменьшение объемов трейдинга нефтепродуктами.
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Теги:
Компании , Лукойл
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