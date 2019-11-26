Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса»

Путин сообщил о прошедшей встрече с руководством «Яндекса»

"Я только что недавно встречался с руководителями и основными акционерами "Яндекса", вот буквально два дня назад", — сказал глава государства, в режиме телемоста отвечая на вопросы участников всероссийского открытого урока "Школа завтрашнего дня", который проходит на форуме профессиональной навигации "ПроеКТОрия" в Ярославле.

По словам российского лидера, у компании "есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами".

"Наши конкурентные преимущества в математике как раз. У них развиты технологии, производство налажено и специалисты в этом плане хорошие есть, но нет такой школы как у нас математической и это наше конкурентное преимущество и надо это развивать, надо дорожить этим", — подчеркнул Путин.

Продолжая свои рассуждения о том, что школу нужно менять, но действовать при этом очень осторожно, Путин заметил, что "это тот случай, когда консерватизм — это не цепляние за все старое и отжившее, а стремление вперед на основе тех достижений, которые мы уже имеем".

"Жизнь меняет школу. Она ставит перед нами новые задачи и мы для того, чтобы быть успешными должны эти задачи решать, — сказал Путин. — Мы должны ориентироваться в тех проблемах, которые возникают <…> генетика, искусственный интеллект и т.д., беспилотники. Жизнь ставит перед нами задачи и мы должны понимать, как мы будем с ними справляться".

Поэтому, по словам президента, очень важна связь с предприятиями прямо сейчас.