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Путин сообщил о прошедшей встрече с руководством «Яндекса» 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса»
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на днях встречался с руководством компании "Яндекс".
"Я только что недавно встречался с руководителями и основными акционерами "Яндекса", вот буквально два дня назад", — сказал глава государства, в режиме телемоста отвечая на вопросы участников всероссийского открытого урока "Школа завтрашнего дня", который проходит на форуме профессиональной навигации "ПроеКТОрия" в Ярославле.
По словам российского лидера, у компании "есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами".
"Наши конкурентные преимущества в математике как раз. У них развиты технологии, производство налажено и специалисты в этом плане хорошие есть, но нет такой школы как у нас математической и это наше конкурентное преимущество и надо это развивать, надо дорожить этим", — подчеркнул Путин.
Продолжая свои рассуждения о том, что школу нужно менять, но действовать при этом очень осторожно, Путин заметил, что "это тот случай, когда консерватизм — это не цепляние за все старое и отжившее, а стремление вперед на основе тех достижений, которые мы уже имеем".
"Жизнь меняет школу. Она ставит перед нами новые задачи и мы для того, чтобы быть успешными должны эти задачи решать, — сказал Путин. — Мы должны ориентироваться в тех проблемах, которые возникают <…> генетика, искусственный интеллект и т.д., беспилотники. Жизнь ставит перед нами задачи и мы должны понимать, как мы будем с ними справляться".
Поэтому, по словам президента, очень важна связь с предприятиями прямо сейчас.
"Вот придете на предприятие и что вы там будете делать? Переучиваться или сразу займетесь делом нужным и будете решать, стоящие перед вами задачи эффективно? Жизнь меняет школу, но очень важно, чтобы взрослые люди ориентировались в этом огромном количестве проблем и вас бы сориентировали своевременно", — заключил глава государства.
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Теги:
Компании , Другое , Владимир Путин , Яндекс
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