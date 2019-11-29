Российские бизнесмены захотели обратно в 90-е

Представители российского бизнеса заявили, что в 90-е годы вести своё дело было гораздо легче, чем сейчас, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Более половины опрошенных предпринимателей заявили, что не прочь вернуться в «лихие времена».

Издание опубликовало результаты исследования, которое провели эксперты компании PwC в России совместно со специалистами аналитического центра НАФИ. Согласно опросу, проведенному среди представителей молодого поколения российских бизнесменов (1980-1991 годов рождения) 55% предпринимателей пришли к выводу, по сравнению с 90-ми годами сегодня вести своё дело стало труднее. С ними согласились 39% их старших коллег (1957-1963 годов рождения).

Эксперты отметили, что по всей выборке 52% отечественных предпринимателей не прочь вернуться в «лихие времена». Предприниматели объясняют своё желание сегодняшними административными барьерами в ведении бизнеса, слишком высокими налогами, ограничивающими законами и отсутствием поддержки со стороны государства.

При этом 42% коммерсантов, которые возвращения «90-х» не приемлют, отметили, что сегодня схемы ведения дел стали более прозрачными, также исчез криминал и расширились общие возможности бизнесменов.